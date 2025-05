Carlo e Camilla in Canada Buckingham Palace | Visita breve ma di impatto

La visita di due giorni di re Carlo in Canada segna un momento significativo per la monarchia britannica. In questo primo viaggio da sovrano, annuncia Buckingham Palace, l'impatto sarà notevole, continuando una tradizione che vide la regina Elisabetta II come l'unica monarca precedente a visitare il paese. Scopriamo i dettagli di un incontro che rafforza i legami tra la Corona e il Canada.

(Adnkronos) – Anche se breve, la visita di due giorni di re Carlo, che inizia oggi in Canada, avrà sicuramente un forte impatto, come ha dichiarato Buckingham Palace. Nel primo viaggio nel Paese nordamericano da capo dello Stato, Charles sarà il secondo monarca, dopo la regina Elisabetta II, a partecipare all'apertura ufficiale del parlamento canadese . L'articolo Carlo e Camilla in Canada, Buckingham Palace: “Visita breve ma di impatto” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Carlo e Camilla in Canada, Buckingham Palace: “Visita breve ma di impatto”

Re Carlo e il sostegno al Canada dopo le minacce di annessione di Trump - Re Carlo e Camilla hanno espresso il loro sostegno al Canada, pochi giorni prima della prima visita ufficiale nel Paese dopo l’incoronazione. continua a leggere

Carlo e Camilla in Canada, Buckingham Palace: "Visita breve ma di impatto" - (Adnkronos) - Anche se breve, la visita di due giorni di re Carlo, che inizia oggi in Canada, avrà sicuramente un forte impatto, come ha dichiarato Buckingham Palace. Nel primo viaggio nel Paese norda ... Come scrive reggiotv.it

Re Carlo e la regina Camilla in Canada: domani incontro col premier Mark Carney - Al centro del viaggio del sovrano britannico c'è il discorso a Ottawa per l'apertura del nuovo Parlamento. Questa visita da molti viene letta come un tacito assist al premier laburista e un messaggio ... Riporta tg24.sky.it

Visita lampo di re Carlo III in Canada - Il sovrano britannico ha accettato l'invito del neo premier Carney a pronunciare il "discorso dal trono" alla riapertura del Parlamento il 27 maggio ... Da msn.com