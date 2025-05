Carlo Conti | De Martino? Giovane e brillante Quando è morto Fabrizio Frizzi ho deciso di dedicare più tempo alla famiglia

Carlo Conti, noto conduttore televisivo, riflette su come la scomparsa di Fabrizio Frizzi lo abbia spinto a riavvicinarsi alla famiglia. Ospite al Festival della TV di Dogliani, Conti ha condiviso con l'inviata Rosanna Cacio i suoi pensieri e le sue scelte di vita in un'intervista che anticipa il suo intervento sul palco, rivelando un lato più intimo e umano del celebre presentatore.

Carlo Conti è stato ospite al Festival della tv di Dogliani e poco prima di salire sul palco è arrivata l'inviata di La volta buona, Rosanna Cacio che lo ha brevemente intervistato.... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Carlo Conti: «De Martino? Giovane e brillante. Quando è morto Fabrizio Frizzi ho deciso di dedicare più tempo alla famiglia»

Carlo Conti parla del flop di Ne vedremo delle belle: “Non ero convinto” - In un raro momento di sincerità, Carlo Conti ha condiviso le sue esperienze di insuccesso, rivelando un lato inaspettato della sua carriera. 🔗continua a leggere

Carlo Conti parla del flop di Ne Vedremo delle Belle: "Non ero convinto di quello che stavo facendo" - Intervistato da Mara Venier, Carlo Conti ha condiviso emozionanti aneddoti sulla sua carriera, inclusi i momenti difficili. 🔗continua a leggere

“Re Carlo è diventato ancora più ricco, in un anno ha guadagnato oltre 36 milioni. Ecco come ha fatto”: il Times svela i conti della Famiglia Reale - Re Carlo III ha visto crescere la sua fortuna di oltre 36 milioni nell'ultimo anno, come rivelano i conti della famiglia reale pubblicati dal Times. 🔗continua a leggere

Carlo Conti: «De Martino? Giovane e brillante. Quando è morto Fabrizio Frizzi ho deciso di dedicare più tempo alla famiglia» - Carlo Conti è stato ospite al Festival della tv di Dogliani e poco prima di salire sul palco è arrivata l'inviata di La volta buona, ... 🔗Segnala msn.com

Stefano De Martino: «Sanremo? Sì ma con qualche capello bianco in più». Il retroscena con Marcello Sacchetta: «Nudità insieme» - A La volta buona si parla dei personaggi dell'anno, da Stefano De Martino a Carlo Conti e Paolo Bonolis. Tantissimi gli ospiti ... 🔗Lo riporta msn.com

Carlo Conti: “Stefano De Martino è forte e anche belloccio, in Rai c’è ricambio generazionale con lui e Cattelan” - Carlo Conti ospite a Dogliani nella prima giornata del Festival della Tv 2025. Il conduttore ha parlato del ricambio generazionale che sta vivendo la Rai: “Ora siamo noi sessantenni a rallentare piano ... 🔗Scrive fanpage.it