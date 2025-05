Carceri nuovi rinforzi per Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi

Il Governo Meloni continua a investire nella sicurezza degli istituti penitenziari italiani, con il recente completamento del 7° Corso Allievi Commissari e del 9° Corso Allievi Vice Ispettori della Polizia Penitenziaria. Questi nuovi rinforzi sono diretti anche ai penitenziari di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, segnando un passo significativo verso una maggiore legalità e sicurezza nelle strutture carcerarie del Paese.

