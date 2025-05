Caporalato e sfruttamento in agricoltura presidio anche a Messina

Oggi, a Messina, si è svolto un presidio della Flai-Cgil davanti alla Prefettura per denunciare il caporalato e lo sfruttamento in agricoltura. L'iniziativa mira a sollecitare l'applicazione delle leggi per contrastare queste pratiche illecite e promuovere la sicurezza sul lavoro, evidenziando l'importanza della tutela dei diritti dei lavoratori nel settore agroalimentare.

Si è tenuto oggi anche a Messina il presidio della Flai-Cgil davanti alla Prefettura per chiedere la piena applicazione di tutte le misure previste dalla legge per prevenire e contrastare caporalato e sfruttamento nell'agroalimentare e per la sicurezza sul lavoro.

