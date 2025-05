Capodichino-Atlanta via ai nuovi voli di Delta Air Lines

Dal 24 maggio, Delta Air Lines ha inaugurato un nuovo volo da Napoli all'Aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, il hub principale della compagnia. Questo collegamento, attivo quattro volte a settimana per l'intera stagione estiva, amplia le opzioni di viaggio per i passeggeri, rafforzando i legami tra l'Italia e gli Stati Uniti.

È partito sabato 24 maggio il nuovo volo di Delta Air Lines da Napoli per l'Aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, hub principale della compagnia americana e scalo più trafficato al mondo. Il collegamento è operato quattro volte alla settimana durante tutta la stagione estiva, e offre ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con voli in coincidenza via l'hub di Atlanta verso destinazioni in tutto il Nord America e oltre. Dall'anno scorso, Delta ha cominciato a servire l'aeroporto di Napoli anche con un collegamento giornaliero stagionale per New York – JFK, operativo quest'anno dall'8 maggio...