Capitale italiana della cultura Zicari e Spataro | Non si sa cosa fare in città se non grazie al passaparola

In un anno che celebra la Capitale italiana della cultura, Zicari e Spataro mettono in luce l'assenza di informazioni sugli eventi della città. Se non fosse per il passaparola, molti cittadini e visitatori perderebbero occasioni imperdibili, come il recente spettacolo del duo Madera in un locale vicino al Duomo. È un paradosso che in una così importante annata non esista una piattaforma dedicata a "cosa fare in città".

Ieri sera c'è stato un bellissimo spettacolo musicale del duo Madera in un locale vicino al Duomo. Ovviamente non esiste ancora una pagina dedicata a raccontare tutti gli eventi pubblici e privati (ovvero "cosa fare in città ") neanche nell'anno di Capitale della Cultura, così che un povero...

