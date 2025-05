Capezzone | Se anche Mentana dice ' fatelo voi' gelo a sinistra

Nel suo ultimo appuntamento con "Occhio al caffè", Daniele Capezzone analizza il clima politico attuale, caratterizzato da un silenzio assordante a sinistra e dalla tensione in attesa dei risultati delle comunali. Mentre i riflettori si spostano verso i prossimi ballottaggi, il commento di Mentana sulla situazione aggiunge ulteriore interesse al dibattito. Scopriamo insieme le dinamiche che stanno influenzando il panorama politico italiano.

Non c'è molta politica interna sui giornali di oggi: "In tarda serata arriveranno i risultati delle comunali e c'è l'attesa per quello che accadrà tra due settimane, i ballottaggi delle amministrative". Apre così Daniele Capezzone la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero. Il clima sui referendum non è granché elettrizzante. "Figuriamoci, la notizia di giornata è sul Domani con il prodiano cattocomunista Franco Monaco che invita il Pd alla mobilitazione. All'alba del lunedì mattina, capite voi, non è il caffè più sferzante e tonificante che uno possa bere", ironizza il direttore editoriale di Libero...