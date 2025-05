Capello | Milan né Conte né Allegri? Fàbregas! Poi sentenzia su Reijnders

In un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport', Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione attuale della squadra, escludendo ipotetici ritorni di Conte e Allegri. Inoltre, ha condiviso le sue riflessioni sul giovane talento Reijnders, offrendo un’analisi approfondita sulle prospettive future del club rossonero.

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it