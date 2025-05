Capello al Milan | Non cederei mai Reijnders Camarda? Troppa panchina

Nel suo intervento esclusivo a 'La Gazzetta dello Sport', Fabio Capello, storica figura del Milan, esprime con fermezza il suo parere sul futuro della squadra. Sottolinea l'importanza di mantenere Reijnders e critica la situazione di Camarda, bloccato troppo spesso in panchina. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato interessante sul presente e le prospettive del club rossonero.

