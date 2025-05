Capaci polemica sul silenzio anticipato | su Fb la fondazione Falcone cancella il commento di Salvatore Borsellino

Le polemiche infuriano dopo il controverso anticipo della celebrazione per il 33° anniversario della strage di Capaci a Palermo. La Fondazione Falcone ha rimosso un commento di Salvatore Borsellino, scatenando ulteriori discussioni sul rispetto del momento commemorativo. Il silenzio, accompagnato dal trombettista e dalla lettura dei nomi delle vittime, è stato infranto alcuni minuti prima dell’orario fatidico delle 17.58.

Non si placano le polemiche per l’anticipo della fine della commemorazione per il 33esimo anniversario della strage di Capaci a Palermo. Il suono del silenzio da parte del trombettista e la lettura dei nomi delle vittime sono avvenuti alcuni minuti prima delle 17.58, ora in cui il 23 maggio del 1992, è esploso il tritolo lungo la A19. Tra le proteste dei partecipanti al corteo che sono arrivati ai piedi dell’albero Falcone a commemorazione terminata: “Avevano paura dei giovani di Palermo”, hanno urlato contestando l’accaduto. La Fondazione Falcone dopo aver commentato l’accaduto sottolineando che “ la memoria non é un cronometro ma impegno in ogni attimo della nostra vita”, è intervenuta con una nota per ammettere quella che ha definito una “ papera “: “Ogni anno, puntualmente, c’è chi cerca di trasformare un momento di memoria collettiva in un pretesto per polemiche di parte ideologica, facendo politica con l’antimafia”, ha scritto la Fondazione ammettendo comunque l’errore... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Capaci, polemica sul silenzio anticipato: su Fb la fondazione Falcone cancella il commento di Salvatore Borsellino

Il minuto di silenzio nel momento della strage di Capaci e un ritratto di Chinnici per celebrare la legalità - In occasione della Giornata per la Legalità, il Comune di Russi commemora le vittime della Strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992. 🔗continua a leggere

Botta e risposta tra Salvatore Borsellino e Maria Falcone: “Invita al silenzio per l’anniversario di Capaci”. “Mai fatto” - Un acceso botta e risposta tra Salvatore Borsellino e Maria Falcone riaccende il dibattito sull’anniversario di Capaci. 🔗continua a leggere

Minuto di silenzio per la strage di Capaci, l'ex presidente Grasso legge i nomi delle vittime sul palco - In occasione del minuto di silenzio per la strage di Capaci, l'ex presidente Piero Grasso ha letto i nomi delle vittime, tra cui Falcone, Borsellino e molte altre. 🔗continua a leggere

Strage di Capaci, polemiche a Palermo per il ‘silenzio’ anticipato - I partecipanti al corteo 'Non chiedeteci silenzio', giunto in via Notarbartolo e fermato a pochi metri dall'Albero Falcone, hanno gridato il loro dissenso ... 🔗Scrive dire.it

23 maggio: la memoria, il minuto di silenzio anticipato e le polemiche - PALERMO – Il minuto di silenzio delle 17:58, davanti all’albero Falcone, è stato anticipato. È la prima volta nella storia che il silenzio di via Notarbartolo viene anticipato di qualche minuto rispet ... 🔗Secondo livesicilia.it

La Fondazione Falcone e il minuto di silenzio anticipato: "Abbiamo fatto una papera, ma Orlando dovrebbe tacere" - La ricostruzione di quanto accaduto il 23 maggio si conclude con un attacco all'ex sindaco: "Straordinario simbolo di incoerenza, non possiamo dimenticare che lui fu uno dei peggiori nemici istituzion ... 🔗palermotoday.it scrive