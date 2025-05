Capaccio Paestum agricoltore si ribalta con il trattore | è grave

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio a Capaccio Paestum, dove un agricoltore è rimasto coinvolto in un ribaltamento del trattore mentre lavorava nei campi. Le ferite riportate sono serie e hanno richiesto un intervento tempestivo da parte dei soccorsi, che sono accorsi sul luogo dell'incidente per prestare aiuto. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'evento.

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in località Feudo, nel territorio di Capaccio Paestum. Un agricoltore della zona, mentre era impegnato in attività lavorative nei campi, si è ribaltato con il trattore riportando ferite gravi. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto...

