Caos e terrore alla parata del Liverpool | un’auto investe i tifosi indaga l’antiterrorismo

Un'atmosfera di festa si è trasformata in caos e terrore durante la parata del Liverpool FC, quando un'auto ha investito alcuni tifosi. Mentre il popolo rosso celebrava la vittoria della Premier League 2024-2025, l'incidente ha suscitato l'intervento dell'antiterrorismo per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Scopriamo i dettagli di una giornata che, da gioia, è sfociata nell'incubo.

Dalla festa all’incubo: la dinamica dell’incidente. Centinaia di migliaia di tifosi del Liverpool FC si erano riversati per le strade del centro città per celebrare la vittoria della Premier League 2024-2025. Tra cori, fumogeni e vessilli rossi, il serpentone umano ha accolto il bus scoperto con giocatori, tecnico e dirigenti, procedendo lungo Water Street. Intorno alle 18:00 locali (le 19:00 in Italia ), quando la parata volgeva al termine, un’automobile di medie dimensioni ha svoltato a sinistra, arrampicandosi sul marciapiede e travolgendo un gruppo compatto di tifosi. Le immagini amatoriali, subito condivise sui social, mostrano il veicolo a velocità sostenuta dirigersi contro la folla, proseguendo per diversi metri prima di arrestarsi... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it