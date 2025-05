Caos ambulanze all’ospedale di Vallo della Lucania l’attacco del Nursind provinciale

Il Nursind di Salerno lancia un allarme sulla gestione del servizio di trasporto infermi all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, denunciando un grave caos nel sistema delle ambulanze. Con una nota inviata a diversi enti, il sindacato evidenzia le inadeguatezze e i problemi critici che mettono a rischio la qualità dei servizi sanitari nella struttura, attirando l'attenzione delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 3 minuti È durissima la denuncia del sindacato Nursind di Salerno in merito alla gestione del servizio di trasporto infermi all'interno dell'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania. In una nota indirizzata ai vertici dell'Asl Salerno, al Comando dei Nas e agli organi di vigilanza, il sindacato accusa il Direttore Sanitario del presidio di aver messo in atto decisioni che, oltre a essere formalmente scorrette, espongono a gravi rischi clinici pazienti e operatori. "Ci troviamo di fronte a un dirigente che ha disatteso gli impegni presi e ha dimostrato scarsa capacità organizzativa – afferma Biagio Tomasco, segretario territoriale del Nursind Salerno -...

