Canva non funziona il sito in down errore 503 il 26 maggio | ci sono problemi d’accesso cosa succede? Perchè?

Il 26 maggio, molti utenti di Canva hanno riscontrato problemi di accesso al sito, con un errore 503 che ha suggerito un possibile downtime della piattaforma. Canva, nota per semplificare il design grafico, ha sempre puntato sulla facilità d'uso e sull'accessibilità. Ma cosa potrebbe aver causato questa interruzione e quali ripercussioni può avere per gli utenti? Scopriamo i dettagli e le possibili soluzioni.

Canva è una piattaforma online di design grafico che consente a chiunque, anche senza competenze avanzate, di creare facilmente contenuti visivi di qualità professionale. Lanciata nel 2013, Canva offre un’interfaccia intuitiva basata sul drag-and-drop e una vasta libreria di template predefiniti, elementi grafici, foto e font per realizzare ogni tipo di progetto: dalle presentazioni ai post social, dai biglietti da visita ai video promozionali. Il 26 maggio 2025, numerosi utenti hanno segnalato malfunzionamenti e difficoltà di accesso alla popolare piattaforma di grafica online Canva. Secondo le prime testimonianze, il sito e l’app risultano non raggiungibili o estremamente lenti, impedendo a professionisti, creativi e aziende di utilizzare i servizi di design per i propri progetti... 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com © Chiccheinformatiche.com - Canva non funziona, il sito in down (errore 503) il 26 maggio: ci sono problemi d’accesso, cosa succede? Perchè?

