Canva down la piattaforma di progettazione grafica non è raggiungibile

Oggi, 26 maggio, Canva, la popolare piattaforma di progettazione grafica, sta affrontando gravi problemi di accessibilità a livello mondiale. Molti utenti, compresi quelli in Italia, stanno segnalando difficoltà nell’accedere al sito e utilizzare i suoi servizi. Le segnalazioni si stanno diffondendo rapidamente sui social media, sollevando preoccupazioni tra i creativi e i professionisti che dipendono da questo strumento per il loro lavoro.

