Cantieri a Carrara stop al pagamento della sosta in centro

Il Comune di Carrara annuncia un'importante misura a favore di residenti, commercianti e visitatori: dal 3 giugno, il pagamento della sosta nel centro storico sarà sospeso. Questa decisione si propone di alleviare i disagi derivanti dai lavori in corso e di garantire una maggiore accessibilità alla città durante i prossimi mesi.

Carrara, 26 maggio 2025 – Dal 3 giugno stop al pagamento della sosta nel centro storico di Carrara. Lo fa sapere il Comune spiegando che la decisione “vuole essere una risposta concreta ai disagi che residenti, commercianti e visitatori potrebbero incontrare nei prossimi mesi vista la concomitanza di numerosi cantieri in città". Il provvedimento è valido fino al 31 dicembre 2025, o fino a nuova comunicazione. Le novità interesseranno tutte le strade attualmente interessate dal pagamento della sosta con l'eccezione di: piazza Matteotti, piazza II Giugno, piazzale Colombarotto, piazza Sacco e Vanzetti, il tratto di via del Cavatore compreso tra piazza Sacco e Vanzetti e via Bruno Conti... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantieri a Carrara, stop al pagamento della sosta in centro

