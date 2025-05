Canoa Polo Paolo Messina e Luca Costanzo conquistano il bronzo con la Nazionale U21

La nazionale italiana Under 21 di canoa polo ha trionfato conquistando la medaglia di bronzo all'ECA CUP di Pfyn, in Svizzera. Il successo è stato reso possibile dalle straordinarie performance dei giovani atleti Paolo Messina e Luca Costanzo, sotto la guida del coach Fabio Sauro. Un risultato che sottolinea il talento e la determinazione della squadra azzurra.

A Pfyn (Svizzera) si è disputata l'ECA CUP di canoa polo. Ottimo risultato della nazionale italiana Under 21 guidata da coach Fabio Sauro. Gli azzurrini sono riusciti a conquistare la medaglia di bronzo grazie anche alle ottime performance di Paolo Messina e Luca Costanzo, i due giovani atleti...

