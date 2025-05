Cannes 2025 non solo la Palma d’oro | quali film premiati usciranno in Italia

Il Festival di Cannes 2025 si è concluso senza riconoscimenti per il cinema italiano, con "Fuori" di Mario Martone come unico partecipante in concorso. Nonostante l'assenza di premi, l'evento ha brillato per la qualità dei film premiati, tra cui la Palma d'Oro vinta da Jafar Panahi. Scopriamo quali pellicole porteranno il fascino di Cannes nelle sale italiane nei prossimi mesi.

Nessun premio per l’Italia al Festival di Cannes 2025. Fuori di Mario Martone, unico film del nostro Paese in concorso nella 78esima edizione, è rimasto a mani vuote così come Testa o croce? e Le città di pianura nella sezione parallela Un Certain Regard. La Palma d’oro è andata a Jafar Panahi con il suo Un simple accident, la storia di un ex prigioniero politico che rapisce l’uomo che crede essere uno dei suoi aguzzini. Uscirà nelle sale francesi il 10 settembre: in Italia verrà distribuito da Lucky Red assieme a molti altri lungometraggi premiati sulla Croisette. Mai come quest’anno, le pellicole più interessanti del Festival arriveranno anche nel nostro Paese dopo l’estate... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cannes 2025, non solo la Palma d’oro: quali film premiati usciranno in Italia

