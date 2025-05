Cannes 2025 | la Palma d' Oro a Jafar Panahi diventa un caso diplomatico

Il trionfo di Jafar Panahi a Cannes 2025, con la Palma d'Oro per "Un semplice incidente", ha suscitato polemiche diplomatiche. Il film, non solo riconosciuto per la sua qualità artistica, porta alla luce temi delicati legati alla situazione dei diritti umani in Iran, amplificando il dibattito su libertà di espressione e censura, e scatenando reazioni in ambito internazionale.

Polemiche dopo la conquista del premio al miglior film nella kermesse francese del lungometraggio Un semplice incidente del regista iraniano. Jafar Panahi ha lasciato Cannes da trionfatore, grazie alla Palma d'Oro assegnata al suo ultimo film Un semplice incidente, e anche al messaggio che veicola, invitando a reagire alla crudeltà dei potenti e dei governi. La scelta del Festival di Cannes ha avuto naturalmente risonanza internazionale ma a Teheran i media ufficiali hanno limitato la diffusione della notizia mentre un commento è arrivato dall'agenzia di stampa conservatrice Fars, che ha definito la Palma d'Oro una 'decisione politica'... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cannes 2025: la Palma d'Oro a Jafar Panahi diventa un caso diplomatico

