Cannara supera Sestese 1-0 nell' andata della semifinale playoff serie D

Il Cannara conquista una sofferta vittoria nell'andata della semifinale playoff di Serie D, superando la Sestese con un punteggio di 1-0. La squadra di Polloni ha dimostrato determinazione e solidità difensiva, portando a casa un risultato importante che apre le porte alla finale. L'incontro, caratterizzato da intensità e agonismo, si è deciso grazie a una rete decisiva nel secondo tempo.

SESTESE 0 CANNARA 1 SESTESE (4-3-1-2): Giuntini; Matteo G. (7'st Pisaniello), Pisaneschi, Matteo L., Cucinotta (29'st Safina); Dianda (34'st Robi), Cirillo, Casati (14' st Piccini); Ciotola; Berti, Ermini(35'st Manganiello). A disp. De Pugi, Mazzoni, Sarr Papa, Mernacaj. All. Polloni CANNARA (3-5-2): Stefanelli; Subbicini, Bertaina En., Ricci; Vitaloni (32'st Cardoni), Montero, Camilletti, Roselli, Schvindt; Bertaina El. (42'st Luparini), Ferrario (2'st Della Vedova). A disp. Liotti, Della Vedova, Maselli, Malizia, Facchini, Zaccheo, Baglioni. All. Ortolani Arbitro: Piciucco di Campobasso (Terrenzi, Azarriti) Marcatore: 39'st Montero

