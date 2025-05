cancro come ha trasmesso il tumore a 18 figli

Il cancro, malattia temuta e incomprensibile, ha sfide sorprendenti e complesse. Ma cosa accade quando si parla di eredità e trasmissione di caratteristiche? Questo testo esplora le incertezze legate alla genetica e come un tumore può influenzare la vita di 18 figli, riflettendo su desideri estetici e su come la scienza ha ridefinito le nostre idee su bellezza e identità.

Vuoi un figlio coni capelli biondi, gli occhi azzurri, magari più alto della media? Insomma quello che in altri tempi si sarebbe chiamato un tipo ariano, in base a una classificazione razziale ormai bocciata dalla scienza. Oppure, a seconda dei gusti, uno scuro di carnagione con i capelli crespi e una bella voce vigorosa? Tutto questo è possibile da tempo anche senza ricorrere a stramberie genetiche, a dispetto di ogni considerazione etica una coppia o una single, a seconda dei casi, può ricorrere all'inseminazione artificiale eterologa con sperma proveniente da una banca del seme che provvede alle tue esigenze, è sufficiente scegliere il profilo del donatore in base a un catalogo dettagliato che include altezza, peso, gruppo sanguigno, etnia, colore degli occhi e dei capelli, foto da bambino, la storia della famiglia, il tipo di voce, perfino personalità e istruzione... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it