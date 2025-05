CANALE 5 | UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA CONTRO LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO

Canale 5 sfida la finale di "Sognando Ballando" con una puntata speciale di "Uomini e Donne" in prima serata. Venerdì 30 maggio, il dating show di Maria De Filippi presenta la tanto attesa scelta del tronista Gianmarco Steri, promettendo emozioni e colpi di scena per tutti i fan del programma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa entusiasmante serata!

Canale 5 ruggisce e schiera eccezionalmente uno dei suoi programmi più seguiti e amati in prima serata. Parliamo di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Come anticipa Dagospia, venerdì 30 maggio sbarca di sera Uomini e Donne con la scelta del tronista Gianmarco Steri. A seguire la serie cult turca Tradimento. Il tutto in contrapposizione alla finale di Sognando Ballando con le Stelle su Rai1. Torna la super sfida tra Maria De Filippi e Milly Carlucci in attesa di quella d’autunno. L'articolo CANALE 5: UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA CONTRO LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO proviene da BUBINO... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA CONTRO LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO

