CANALE 5 | UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA CONTRO LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO

Canale 5 si prepara a sorprendere il pubblico venerdì 30 maggio, schierando in prima serata il celebre dating show "Uomini e Donne" condotto da Maria De Filippi. In un evento speciale, i telespettatori assisteranno alla scelta del tronista Gianmarco Steri, mentre la finale di "Sognando Ballando" si svolgerà in concomitanza. Un'aspettativa alta che promette emozioni e colpi di scena.

Canale 5 ruggisce e schiera eccezionalmente uno dei suoi programmi più seguiti e amati in prima serata. Parliamo di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Come anticipa Dagospia, venerdì 30 maggio sbarca di sera Uomini e Donne con la scelta del tronista Gianmarco Steri. A seguire la serie cult turca Tradimento. Il tutto in contrapposizione alla finale di Sognando Ballando con le Stelle su Rai1. Torna la super sfida tra Maria De Filippi e Milly Carlucci in attesa di quella d’autunno. L'articolo CANALE 5: UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA CONTRO LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO proviene da BUBINO... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA CONTRO LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO

Approfondimenti da altre fonti

Lunedì 19 maggio - Uomini e donne Le puntate |; Uomini e Donne: venerdì 30 maggio, in prima serata su Canale 5; Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in prima serata su Canale 5; La scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale5, la decisione sull'ultima puntata di Uomini e Donne. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Uomini e donne, la scelta di Gianmarco in prima serata su Canale 5: ecco quando - Gran finale per Uomini e Donne di Maria De Filippi la scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale 5. Chi sarà la scelta tra Nadia e Cristina? 🔗superguidatv.it scrive

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in prima serata su Canale 5: ecco quando va in onda - Chi ha scelto Gianmarco Steri di Uomini e Donne? Il percorso del tronista è ormai concluso e la sua scelta verrà trasmessa in prima serata, venerdì 30 maggio, su Canale 5. 🔗Da adnkronos.com

"Uomini e Donne", la scelta di Gianmarco in prima serata su Canale 5 - Ha ricevuto migliaia di corteggiatrici ed è stato uno dei tronisti più amati, ma ora per Gianmarco Steri è arrivato il momento di decidere con quale ragazza lasciare il programma condotto da Maria De ... 🔗Secondo msn.com

Uomini e Donne - Venerdì 30 maggio, in prima serata su Canale 5