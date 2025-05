Campo Santamaria Cacciotto | Ok ai lavori straordinari ma si riapra a tutti i cittadini

Il presidente della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, esprime la sua soddisfazione per l'avvio dei lavori di straordinaria manutenzione dell'ex Gil al campo di atletica Santamaria, ma sottolinea l'importanza di riaprire l'area a tutti i cittadini. Cacciotto ha ripetutamente richiamato l'attenzione sulle precarie condizioni dell'impianto, auspicando una gestione inclusiva che permetta a tutti di beneficiare di questi spazi vitali per la comunitĂ .

