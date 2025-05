Campo largo una tesi in discussione

Nel dibattito politico attuale, l'idea di un referendum proposta da Matteo Renzi sta suscitando forti opinioni tra gli studenti universitari. Abbiamo raccolto le loro impressioni riguardo a questo "vero referendum", previsto per le prossime elezioni politiche, rispetto a quello del 8 giugno. Le loro risposte offrono uno spaccato interessante delle aspettative e delle preoccupazioni delle nuove generazioni in un contesto di cambiamento.

Abbiamo chiesto agli studenti universitari cosa ne pensano dell’idea, lanciata da Matteo Renzi, legata al prossimo vero referendum, non quello dell’8 giugno, ma quello delle prossime politiche.. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Campo largo, una tesi in discussione

Se ne parla anche su altri siti

Campo largo, una tesi in discussione - Il centro riformista insieme ai Cinque stelle per battere Giorgia Meloni? Un’alleanza utile per vincere e per contare. No, una pentola a pressione pronta a esplodere. Gli studenti universitari rispond ... Secondo ilfoglio.it

QUANTO TEMPO per preparare una Tesi?