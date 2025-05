Campioni d’Italia! L’Under 14 Padova fa la storia a Recanati

L'Under 14 del Padova scrive una pagina storica nel calcio giovanile, diventando campione d'Italia a Recanati. Duka segna due reti decisive, portando la squadra a un trionfo che va oltre le aspettative. Non è più solo una sorpresa o una favola; questa vittoria è il frutto di anni di impegno e talento, consacrando il Padova come una potenza nel panorama calcistico giovanile nazionale.

Duka ne fa due, il Padova ne fa la storia: l'Under 14 è campione d'Italia! Non chiamatela più sorpresa. E nemmeno favola. perché quando un gruppo di ragazzi vince due titoli in tre anni, prende a schiaffi i pronostici e si prende il centro della scena nazionale, siamo davanti a qualcosa di più...

