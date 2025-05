Campionato nazionale di Pankration due medaglie d’oro per gli atleti dell’Athlon Lecce

L'Athlon Pankration Lecce si è distinta nel recente campionato nazionale, tenutosi al Palavesuvio di Napoli, conquistando due medaglie d'oro grazie alle eccezionali performance dei suoi atleti. Questo trionfo sottolinea l'impegno e la preparazione della squadra leccese nel mondo del pankration, sport da combattimento che continua a guadagnare popolarità.

LECCE - Una gran bella affermazione dell’associazione sportiva dell’Athlon Pankration Lecce che domenica scorsa, con i suoi atleti, ha portato a casa due ori conseguiti nel campionato nazionale della specialità dello sport da combattimento che si è svolto presso il Palavesuvio di Napoli. Di... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Campionato nazionale di Pankration, due medaglie d’oro per gli atleti dell’Athlon Lecce

