Campionato di giornalismo Atto finale al museo Piaggio con una pioggia di premi

Il Campionato di Giornalismo ha raggiunto il suo atto finale al Museo Piaggio, premiando i talenti emergenti del territorio. Con oltre 700 partecipanti, suddivisi in 27 classi provenienti da nove Istituti comprensivi, l'edizione di Pontedera del progetto "Cronisti in classe" si appresta a celebrare il suo 23° anniversario. L'evento, previsto per questa mattina alle 10, si preannuncia ricco di emozioni e riconoscimenti.

PONTEDERA Oltre 700 alunni e studenti. Ventisette classi, nove Istituti comprensivi. Questi i numeri dell'edizione di Pontedera del giornale La Nazione del Campionato di giornalismo-Cronisti in classe che quest'anno è arrivato alla ventitreesima edizione. Stamani, alle 10, all'auditorium del museo Piaggio che la Fondazione Piaggio mette gentilmente a disposizione, è in programma l'atto finale con la premiazione delle classi. A disposizione il primo, secondo e terzo premio, i riconoscimenti per la migliore vignettafotodisegno e per la pagina green e il superclick che va alla classe che ha ottenuto il maggior numero di voti sul sito www...

