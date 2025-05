Campionati nazionali di nuoto quattro medaglie per gli atleti della Bruno Credaro

Gli atleti della Bruno Credaro Nuoto hanno brillato ai Campionati Nazionali CSI, portando a casa quattro medaglie e numerosi piazzamenti. Questo successo segna la conclusione di una stagione eccezionale, testimonianza del notevole progresso del movimento natatorio provinciale e dell'incessante impegno dei nuotatori. La manifestazione ha rappresentato un momento culminante per gli sportivi, pronti a festeggiare i risultati e a guardare avanti.

