Campionati Italiani Master | Trionfo della Fight Gym Grosseto nella Lotta Libera

Nel cuore del Palapelicone di Ostia, i campionati italiani master di lotta libera hanno visto un trionfo della Fight Gym Grosseto. Tre atleti biancorossi hanno saputo farsi valere, conquistando i gradini del podio e portando a casa prestigiosi risultati. Questo successo non solo celebra l'eccellenza nella lotta libera, ma sottolinea l'importanza della gym nella promozione delle arti marziali in Italia.

LOTTA Non solo pugilato e arti marziali ma anche lotta libera. Si tinge anche di biancorosso il Palapelicone di Ostia dove si sono svolti i campionati italiani master nelle discipline della lotta libera. Protagonisti tre atleti della Fight Gym Grosseto, che si sono distinti guadagnandosi i gradini più alti del podio. La società del presidente Amedeo Raffi, specializzata in tutte le arti di combattimento, ha messo insieme un trittico di medaglie importantissimo ottenendo due primi posti e un secondo posto con tre atleti. Mentre nella categoria dei 70 chili Boris Martinov si guadagnava l’oro, nella categoria degli 88 chili era Pojar Gheorghe a fregiarsi del titolo di campione seguito al secondo posto dal compagno di squadra Glutnic Tudor... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionati Italiani Master: Trionfo della Fight Gym Grosseto nella Lotta Libera

Approfondimenti da altre fonti

Campionati Italiani Master: Trionfo della Fight Gym Grosseto nella Lotta Libera - La Fight Gym Grosseto conquista due ori e un argento ai campionati italiani master di lotta libera al Palapelicone di Ostia. Secondo lanazione.it

Trionfo Brianzascherma a Riccione: titolo italiano per Alessandro Piazza e podi storici anche nei Master - Storico bottino ai Campionati Italiani under 14 di Riccione per Brianzascherma, con un oro, un argento e un settimo posto. Splende anche la sezione Master: Barbara Gabella è campionessa d’Italia indiv ... Si legge su mbnews.it

Scherma, Campionati Italiani Master: Foggia tricolore con l'Olympia - La squadra di fioretto femminile dell'Olympia composta da Francesca Zurlo, Chiara De Luca e Cati Lupinetti trionfa ai Campionati Italiani Master svoltisi a Catania, dopo un percorso strabiliante che ... foggiacittaaperta.it scrive

Manuela Bulf: il trionfo ai Campionati Italiani Master di Cross