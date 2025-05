Campionati italiani assoluti di scherma paralimpica | trionfi e emozioni al PalaCorsoni

Si sono conclusi ieri al PalaCorsoni i campionati italiani assoluti di scherma paralimpica e non vedenti 2025, un evento ricco di trionfi ed emozioni. Tra le acclamate vittorie, spicca quella del campione senese Matteo Betti, festeggiata nella sua città. Gli atleti hanno quindi combattuto per gli ultimi scudetti, regalando spettacolari esibizioni nella sciabola e in altre categorie, confermando ancora una volta la forza e la determinazione del mondo paralimpico

Si sono conclusi ieri i campionati italiani assoluti di scherma paralimpica e non vedenti 2025. Al PalaCorsoni, che sabato ha celebrato la vittoria del campione senese Matteo Betti (foto) nella sua città, sono stati assegnati, gli ultimi scudetti. Si sono laureati campioni d'Italia nella sciabola in carrozzina Gabriele Albini e Gianmarco Paolucci al maschile, e Sofia Brunati e Andreea Mogos delle Fiamme Oro, già vincitrice nel fioretto, al femminile. Secondo poto per Anna Giuseppina Molinu (Esercito Brigata Sassari) e terza Gloria De Santis (Club Scherma Roma). Natale Di Maio e Silvia Tombolini hanno vinto i tricolori nella spada non vedenti...

