Campania ciclo acque e sistemi depurativi | 425 milioni dalla Regione

La Regione Campania ha approvato un ambizioso programma per il miglioramento del ciclo delle acque e dei sistemi depurativi, stanziando 425 milioni di euro. Di questi, 113 milioni saranno destinati alla provincia di Salerno, rappresentando il più importante investimento nella storia regionale in ambito idrico e fognario. La Delibera di Giunta n. 278, del 21 maggio 2025, segna un passo cruciale verso una gestione sostenibile delle risorse idriche.

Ciclo delle acque: via libera della Giunta a decreti per altri 23 milioni. - La Giunta Caldoro ha dato il via libera ai decreti che destinano ulteriori 23 milioni di euro ai Comuni per gli interventi a sostegno del ciclo integrato delle acque finanziati con ... 212,00 Conza ... 🔗Come scrive regione.campania.it

Ato, al via commissariamento in vista nuova governance ciclo acque - “La Regione Campania ha appena ... di implementare nuovi sistemi gestionali stante il confuso e, per certi versi, contraddittorio quadro normativo nazionale sui servizi pubblici, tra cui rientra ... 🔗Secondo regione.campania.it