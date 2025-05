Campagna per il SI ai 5 referendum | il 28 maggio assemblea a Capolona

La campagna per il sì ai cinque referendum del 8 e 9 giugno si intensifica con un'assemblea pubblica a Capolona. L'evento si terrà mercoledì 28 maggio alle ore 21 presso il circolo della Pro Loco in via dei Tiratoi. Sarà un'occasione per illustrare le motivazioni a sostegno del sì, con interventi di esponenti locali, tra cui Alessandro Tracchi, segretario provinciale.

