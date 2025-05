Camion con escavatore si ribalta e finisce contro un muro | grave il conducente

Questa mattina, intorno alle 9, un grave incidente ha scosso Biancavilla, in via Maria Santissima dell’Addolorata. Un camion pesante, carico di un escavatore, si è ribaltato per cause ancora da chiarire, schiantandosi violentemente contro un muro e finendo la sua corsa in un giardino. Il conducente è rimasto gravemente ferito, e si stanno attualmente svolgendo le indagini per determinare la dinamica dell'accaduto.

Un grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9, a Biancavilla, in via Maria Santissima dell'Addolorata. Un mezzo pesante che trasportava un escavatore si è ribaltato per cause ancora da accertare, schiantandosi contro un muro e terminando la sua corsa all'interno del giardino...

