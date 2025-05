Cambiaso celebra l’accesso in Champions League e gasa | L’unica cosa che contava Il messaggio del bianconero – FOTO

Andrea Cambiaso si unisce alla gioia dei tifosi bianconeri celebrando la qualificazione della Juventus alla Champions League. Dopo la vittoria contro il Venezia, il difensore ha condiviso un messaggio entusiasta sul suo profilo Instagram, sottolineando l'importanza di questo traguardo per la squadra. Scopriamo insieme le sue parole e l’effetto che hanno avuto sui sostenitori.

Cambiaso celebra l'accesso in Champions League e gasa i tifosi bianconeri con questo messaggio: le parole. Andrea Cambiaso ha celebrato il successo della Juve contro il Venezia e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto che ha fatto gasare i tifosi bianconeri che sperano di vederlo ancora a Torino il prossimo anno nonostante le difficoltà che ha avuto in questa seconda parte di stagione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cambiaso (@andreacambiaso) MESSAGGIO – «Champions League, l'unica cosa che oggi contava»...

