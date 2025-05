calvignano più candidati che elettori la ressa per sedere in consiglio

A Calvignano, un piccolo comune con sole 111 anime, si assiste a una situazione inusuale: più candidati che elettori. Con 80 aventi diritto al voto e un numero di aspiranti consiglieri superiore, la competizione per un posto in consiglio comunale si fa accesa. Le strade del paese, strette e raccolte, si trovano a fare i conti con un surplus di manifesti elettorali, simbolo di una brama di rappresentanza senza precedenti.

Una sola sezione, 80 aventi diritto al voto e un numero di candidati addirittura superiore. Nelle due strade del paese non ci sarebbe stato lo spazio per tutti i manifesti elettorali, se tutti li avessero voluti. Gli elettori chiamati a scegliere il nuovo sindaco del paese che conta 111 abitanti ancora oggi riceveranno una scheda molto "ricca": nove gli aspiranti primi cittadini ognuno dei quali guida una lista composta da un minimo di sette a un massimo di dieci candidati consiglieri. Tutti pazzi per la fascia tricolore. O magari tanta voglia di collina. Dei nove aspiranti primi cittadini, infatti, soltanto uno Rossano Gramegna che guida "Calvignano futura" e conta su una maggioranza di candidati che facevano parte della lista che aveva vinto la precedente tornata, è di Calvignano...