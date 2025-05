Calhanoglu rivive Inter-Barcellona | Rigore? San Siro si è zittito Al gol di Acerbi…

Nell'epica semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, Hakan Calhanoglu rivive emozioni indimenticabili, dal silenzio nel San Siro all'esultanza per il gol di Acerbi. In un'intervista esclusiva su Inter TV, il centrocampista turco condivide momenti salienti della sfida che ha segnato una tappa fondamentale nella storia del calcio europeo, rivelando la tensione e l'adrenalina che hanno caratterizzato quella storica serata.

Inter-Barcellona è una sfida destinata a restare negli annali della storia del calcio europeo. Hakan Calhanoglu, tra i grandi protagonisti, ripercorre alcuni momenti cruciali della semifinale di ritorno di Champions League. SILENZIO ASSOLUTO – Hakan Calhanoglu intervenuto su Inter TV nel format “Team Talks”, ripercorre i momenti salienti di Inter-Barcellona: « L’emozione provata prima di calciare il rigore contro il Barcellona? È stata la prima volta che San Siro è stato così silenzioso. Silenzio assoluto. Quando tiro solitamente sento tutto, ma quella è stata la prima volta che ho percepito i tifosi stare in assoluto silenzio... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu rivive Inter-Barcellona: «Rigore? San Siro si è zittito. Al gol di Acerbi…»

