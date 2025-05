Calhanoglu rivela | A Istanbul non era destino vincere Contro Barcellona e Bayern sapevamo questo

Hakan Calhanoglu ha condiviso le sue riflessioni sulla finale di Champions League tra Inter e PSG, rivelando a Sky Sport che il destino della squadra non era mai quello di vincere contro le big come Barcellona e Bayern. L'esterno nerazzurro si prepara così a vivere la sua seconda finale in tre anni, sottolineando le sfide affrontate e le aspettative per il grande match.

Calhanoglu ha parlato della finale di Champions League tra Inter e PSG: le dichiarazioni a Sky Sport. Calhanoglu è intervenuto a Sky Sport, soffermandosi sulla finale di Champions League tra PSG e Inter. LA FINALE – «Giocherò la finale di Champions League per la seconda volta in tre anni, sono molto felice di questo. A Istanbul non era destino, desideravo tanto vincere e per quel motivo ero molto dispiaciuto. Speriamo di farcela questa volta perché siamo migliorati molto come club e come squadra». PSG – «Il Paris è una buona squadra, è una squadra molto forte come il Barcellona o il Bayern Monaco... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu rivela: «A Istanbul non era destino vincere. Contro Barcellona e Bayern sapevamo questo»

