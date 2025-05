Calhanoglu | Quando perdi si impara ora abbiamo altra chance

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, guarda al futuro con determinazione e ottimismo. In vista della finale di Champions League contro il PSG, sottolinea l'importanza di apprendere dalle sconfitte per crescere e migliorarsi. La squadra ha l'opportunità di redimersi, e Calhanoglu è pronto a sfruttare questa seconda chance.

Calhanoglu non vuole crogiolarsi sulle sconfitte, bensì crescere ed imparare. L’Inter è attesa dalla seconda finale di Champions degli ultimi tre anni. SECONDA OCCASIONE PER RIFARCI – Intercettato da Sky Sport, Hakan Calhanoglu ha parlato della grande finale di Champions League tra Psg e Inter. Si tratta della seconda finale negli ultimi tre anni. Calha vuole vincerla: « Dopo la partita col Manchester City abbiamo preso più esperienza di andare in avanti, siamo cresciuti tanto, in diverse partite abbiamo fatto vedere la nostra mentalità. Come contro il Barcellona che è fortissimo. Mettiamo il cuore in campo, siamo uniti, questo è il nostro segreto... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu: «Quando perdi si impara, ora abbiamo altra chance»

