Calendario Europei tuffi 2025 oggi | orari lunedì 26 maggio tv streaming italiani in gara

Oggi, lunedì 26 maggio, gli Europei di tuffi di Antalya continuano con l'Italia in cerca di riscatto dopo una giornata senza medaglie. I tuffatori azzurri, reduci da un doppio quarto posto, scenderanno nuovamente in acqua per cercare di portare a casa risultati migliori. Scopri gli orari e dove seguire le gare in tv e streaming. Rimanete con noi per aggiornamenti sui protagonisti italiani!

Quella di ieri è stata la prima giornata senza medaglie per l’Italia agli Europei di tuffi ad Antalya. Un doppio quarto posto prima nel sincro femminile con la coppia Chiara PellacaniElisa Pizzini e poi nell’individuale maschile dalla piattaforma con Riccardo Giovannini. Oggi in programma ci sono la finale del metro maschile e quella del sincro misto dalla piattaforma. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TUFFI ALLE 9.00, 14.30 E 16.15 Gara importante quella del metro in casa Italia perchè Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si presentano assolutamente tra i favoriti per vincere la medaglia d’oro. Tra i principali rivali ci sono sicuramente il polacco Andrzej Rzeszutek, campione in carica a Belgrado 2024 (proprio davanti a due azzurri, erano Santoro e Belotti), il tedesco Moritz Linus Wesemann, il britannico Leon Baker e l’ucraino Danylo Konovalov... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari lunedì 26 maggio, tv, streaming, italiani in gara

