Calendario Europei nuoto di fondo 2025 | orari programma tv streaming

Dal 28 al 31 maggio 2025, Stari Grad sull'isola di Hvar in Croazia ospiterà gli Europei di nuoto di fondo, un evento cruciale per gli atleti azzurri. Con il programma TV e le opzioni di streaming disponibili, i fan potranno seguire ogni momento di questa intensa competizione, già vista come un test fondamentale in vista dei Mondiali di nuoto di fondo. Prepariamoci a vivere emozioni indimenticabili!

Dal 28 al 31 maggio la stagione del nuoto di fondo vivrà di un appuntamento importante. Nelle acque libere di Stari Grad, sull’isola di Hvar in Croazia, andranno in scena gli Europei 2025 e sarà un bel banco di prova per gli azzurri in vista della competizione più importante dell’annata, ovvero i Mondiali a Singapore di quest’estate. Mercoledì 28 si comincerà subito con le 10 chilometri femminile al mattino (start ore 9:00) e maschile nel pomeriggio (14:00). A seguire, giovedì 29 le 5 chilometri femminile (10:00) e maschile (15:00), venerdì 30 le 3 chilometri knock-out maschile (10:00) e femminile (15:00) e sabato 31 si concluderà con il Team Event mixed (10:00)... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei nuoto di fondo 2025: orari, programma, tv, streaming

