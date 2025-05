Calenda parla dell’Ucraina? Solo rutti Azione è nato dalla melma L’attacco social di Orsini Lui replica | Luiss è normale tutto ciò?

In un acceso dibattito sui social, Carlo Calenda, leader di Azione, critica Alessandro Orsini in merito alla sua visione sull'Ucraina. Lo scontro si intensifica mentre Calenda avvia un "roadshow nazionale" nelle università per confrontarsi con i giovani su temi attuali. L'accesa polemica, tipica del loro rapporto, si riaccende in un contesto politico sempre più complesso.

Alla rissa social Alessandro Orsini e Carlo Calenda non sono certo nuovi. Ad accendere lo scontro questa volta è quello che il leader di Azione chiama «il roadshow nazionale» per incontrare i giovani nelle università e «parlare di politica e attualità»: prima Bergamo, poi Milano e lunedì 26 maggio La Sapienza a Roma. Eventi che Orsini, professore della Luiss, ha duramente criticato: «L’uomo nasce dal fango, Azione dalla melma», ha scritto in un post social. Quasi immediata la replica del senatore: «Ritenete normale tutto ciò?», taggando su X proprio l’università romana dove il docente insegna. Il tweet di Orsini: «Calenda parla di geopolitica? Prende il microfono e rutta»... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - «Calenda parla dell’Ucraina? Solo rutti. Azione è nato dalla melma». L’attacco social di Orsini. Lui replica: «Luiss, è normale tutto ciò?»

Forza Italia corteggia Azione e offre al partito di Calenda il posto di vice sindaco - Forza Italia tenta di allettare Azione, offrendo un posto da vice sindaco al partito di Calenda nella coalizione di centrodestra a Milano. 🔗continua a leggere

Azione a Milano "potrebbe allearsi con Forza Italia". E Calenda, su sicurezza e urbanistica, parla come il centrodestra - A Milano, Azione di Calenda valuta un possibile alleanza con Forza Italia per le elezioni comunali del 2027, parlando di sicurezza e urbanistica come il centrodestra. 🔗continua a leggere

Calenda rompe con Meloni e flirta con Forza Italia: Azione cerca spazio al centro - Calenda rompe con Meloni e si avvicina a Forza Italia, mentre Azione cerca uno spazio centrale. In vista delle elezioni e del flop europeo, l’ex ministro valuta il suo posizionamento per garantirsi rappresentanza e sopravvivenza politica. 🔗continua a leggere

Roma, Calenda in piazza a sostegno dell’Ucraina: “Governo sia netto” - “Ci siamo stancati di vedere un’Unione Europea divisa che parla ... Carlo Calenda apre così la manifestazione lanciata dal partito a Roma in piazza Santi Apostoli a sostegno dell’Ucraina. 🔗Come scrive msn.com

Ucraina, il consiglio velato di Calenda a Meloni: ecco chi dovrebbe "fare fuori" dal governo - Ecco cosa ha detto oggi il segretario di Azione, Carlo Calenda, in merito al vertice di Istanbul e sull'atteggiamento del governo. 🔗tag24.it scrive

Bignami: "Giorgia assente in Ucraina? Contano i risultati, non i selfie" - Parla il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia: "Le opposizioni si uniscono contro Meloni, ma non hanno una strategia" ... 🔗Si legge su ilfoglio.it