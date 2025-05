Caldo freddo o nel latte Tutti pazzi per il matcha il tè verde giapponese alleato contro lo stress

Il matcha, il rinomato tè verde giapponese, sta conquistando gli amanti della salute grazie alle sue straordinarie proprietà. Questa polvere vibrante, da sciogliere in acqua, è un alleato prezioso contro lo stress e promuove la perdita di peso stimolando il rilascio di dopamina. Scopriamo insieme perché tutti ne stanno diventando pazzi e come integrarlo nella nostra routine quotidiana.

È una polvere brillante che va mescolata all'acqua. Considerato un «superfood» per le sue proprietà salutari, aiuta a perdere peso e stimola il rilascio di dopamina...

