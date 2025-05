Calciomercato Pisa pronto un grande colpo offensivo | contatti avviati per Sanabria Torino Le ultime

Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti. Con l'avvicinarsi della nuova stagione e un occhio sulla Serie A, il club pisano punta a rinforzare significativamente la propria formazione.

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo per l’attacco. Antonio Sanabria è fortemente nel mirino della squadra nerazzurra Il calciomercato Pisa comincia a muovere i primi passi sul mercato in vista della prossima stagione, con un occhio puntato alla Serie A. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra (non quella dell’Inter) c’è quello di ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime

