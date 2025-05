Calciomercato Milan Maignan al Chelsea? Arriva la prima mossa dei Blues

Il calciomercato entra nel vivo con il Chelsea che sembra aver messo nel mirino Mike Maignan, portiere del Milan. Questa mossa segna l'inizio di una strategia di rafforzamento da parte dei Blues, determinati a migliorare la propria rosa. Resta da vedere come risponderà il club rossonero a queste voci di mercato e quali sviluppi seguiranno nei prossimi giorni.

Milan: scambio con lo United, Maignan sblocca la trattativa - Il Milan potrebbe decidere di chiudere uno scambio importante con lo United: Maignan pronto a sbloccare l'affare ... 🔗Secondo calciomercato.it

Calciomercato Milan, il messaggio di Maignan cambia gli scenari? I tifosi sperano in questa cosa - Calciomercato Milan, il messaggio di Maignan cambia gli scenari? I tifosi sperano in questa cosa. Le ultimissime sui rossoneri Intervenuto sui propri profili social, Mike Maignan, portiere del Milan, ... 🔗Da milannews24.com

Maignan: "Il cuore è pesnte, non ci sono scuse per la stagione. Ma restiamo il Milan" - Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, ha pubblicato sui social un messaggio rivolto ai tifosi milanisti dopo che si è conclusa la stagione del Diavolo,. 🔗Come scrive calciomercato.com