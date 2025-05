Calciomercato Milan colpo Trossard dall’Arsenal? La verità Le alternative …

Il Milan è pronto a muoversi sul mercato e uno dei nomi caldi è quello di Leandro Trossard, attaccante dell'Arsenal. In questo articolo esploreremo le possibilità del suo arrivo a Milano, le motivazioni dietro questa scelta e le alternative che il club rossonero sta considerando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Scopriamo insieme le ultime novità sul calciomercato rossonero.

Cosa riportano altre fonti

