Calciomercato Milan colpo grosso dei rossoneri per la fascia? Le news

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia scoppiettante, con i rossoneri pronti a sferrare un colpo grosso per rinforzare la fascia. Le indiscrezioni rivelano che il club meneghino sta puntando su un promettente talento proveniente dalla Premier League. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa possibile trattativa e le ultime novità che potrebbero arricchire la rosa di Stefano Pioli.

Il Milan vuole potenziarsi nel calciomercato estivo e ha messo nel mirino un forte giocatore della Premier League inglese. Ecco la situazione... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, colpo grosso dei rossoneri per la fascia? Le news

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Milan – Tare batte il primo colpo: poco fa l’annuncio! / News - Il direttore sportivo del Milan Tare sarebbe pronto a sferrare l'assalto a un grande obiettivo di calciomercato: ecco l'ultima novità ... Secondo msn.com

Nuovo allenatore Milan, colpo di scena! Tare decide: “Al 60% arriva…” - Igli Tare e il Milan al sono al lavoro per individuare il profilo giusto come nuovo allenatore rossonero in vista della prossima stagione. Sulla lista ci sono diversi nomi e occhio anche alle possibil ... Si legge su msn.com

Calciomercato Milan, il Real Madrid tenta il colpo grosso: un difensore rossonero nel mirino - con la dirigenza milanista pronta a reinvestire il ricavato per migliorare la rosa. Su Noi Milan puoi trovare aggiornamenti live su Milan News e calciomercato Milan. Da msn.com

CALCIOMERCATO MILAN : “Un colpo grosso a zero” !! Addio Sergino Dest !!