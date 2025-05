Calciomercato Lega Pro | Cutolo al lavoro su uscite e rinforzi in rosa

Nel calciomercato della Lega Pro, il direttore amaranto Cutolo è al lavoro per plasmare la rosa. Con ventisette giocatori sotto contratto al termine della stagione, tra prestiti e in rosa, è fondamentale non solo rinforzare la squadra, ma anche effettuare cessioni strategiche. Le prossime settimane si preannunciano cruciali per definire l'organico e affrontare al meglio le sfide future.

di Luca Amorosi Sono ventisette i giocatori che l' si ritrova sotto contratto al termine di questa stagione tra calciatori in rosa e rientri dai prestiti. Questo significa che, oltre a intervenire in entrata, il direttore amaranto Cutolo è chiamato a lavorare bene sul fronte delle uscite. Il regolamento della Lega Pro, infatti, non ammette interpretazioni: la lista dei tesserati utilizzabili in campionato dev'essere di ventitré giocatori, con alcune eccezioni come l'utilizzo di giovani del vivaio senza che occupino un posto in lista. Chi lascerà sicuramente è Ogunseye, che rientrerà a Cesena alla scadenza del prestito...

