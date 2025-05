Calciomercato Juventus lo United si defila e i bianconeri possono approfittarne! L’acquisto di Cunha spiana la strada verso quell’attaccante per Madama Cosa si sta profilando

Il calciomercato della Juventus si infiamma con il Manchester United che si ritira dalla corsa per l'attaccante Cunha, aprendo così nuove opportunità per i bianconeri. Con questo sviluppo, la Juventus potrebbe avvicinarsi all'obiettivo di ingaggiare Viktor Gyokeres, talento dello Sporting Lisbona. Scopriamo le ultime novità su questo intrigante svolgimento.

Calciomercato Juventus, lo United sta per chiudere per Cunha e “libera” la strada ai bianconeri per quell’obiettivo: le ultimisssime. Il calciomercato Juventus può ancora sperare di mettere le mani su Viktor Gyokeres, attaccante di proprietà dello Sporting Lisbona che ha attirato su di sé gli occhi di diversi top club. Tra i club interessati c’era anche il Manchester United. Tuttavia, il club inglese sembra essersi ritirato dalla corsa per lo svedese. Ad annunciare questo colpo di scena ci ha pensato il giornalista di Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg. Secondo il collega, i Red Devils stanno chiudendo l’acquisto di Matheus Cunha... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, lo United si defila e i bianconeri possono approfittarne! L’acquisto di Cunha spiana la strada verso quell’attaccante per Madama. Cosa si sta profilando

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro. 🔗continua a leggere

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo. 🔗continua a leggere

Calciomercato Juventus, scout bianconeri già stregati da quel 19enne! Occhi puntati in Spagna - Nel mondo del calciomercato, la Juventus continua a tenere d’occhio talenti emergenti. Recentemente, gli scout bianconeri si sono lasciati conquistare da un promettente 19enne in Spagna. 🔗continua a leggere

Calciomercato Juventus, assist dal Manchester United per Hujlund: Giuntoli entra in gioco - Calciomercato Juventus, assist dal Manchester United per Rasmus Hojlund: Cristiano Giuntoli entra in gioco. Le ultimissime notizie sulla squadra bianconera Calciomercato Juventus, assist dal ... 🔗jmania.it scrive

Calciomercato Juve, il Manchester United intensifica i contatti per quel centrocampista: vuole sfruttare un vantaggio! Tutti i dettagli - Calciomercato Juve, il Manchester United ha un vantaggio per quel giocatore: dopo quella partita ci saranno contatti con un club Il calciomercato Juve continua a seguire molto da vicino le prestazioni ... 🔗Lo riporta juventusnews24.com

Calciomercato Juventus news/ Un big vola in Premier, un baby fenomeno torna! - Calciomercato Juventus news: le ufficialità e le indiscrezioni riguardanti i movimenti della sessione estiva. Due inglesi su Vlahovic, Fagioli potrebbe tornare! 🔗Secondo ilsussidiario.net