Calciomercato Juve l’obiettivo in difesa sempre più lontano | questo club ha presentato un’offerta monstre Affare già concluso? Novità

Il calciomercato della Juventus sta vivendo un momento di incertezza, con l'obiettivo difensivo David Hancko sempre più lontano. Nonostante le ambizioni bianconere, un club ha presentato un'offerta monstre che sembra aver chiuso la trattativa. Scopriamo le ultimissime novità su questa situazione, che potrebbe influenzare il futuro della retroguardia juventina.

Calciomercato Juve, l’obiettivo in difesa sempre più lontano: le ultimissime sul giocatore seguito da tempo dai bianconeri. Uno dei grandi obiettivi del calciomercato Juve nell’ultima sessione invernale era David Hancko, difensore del Feyenoord che, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, avrebbe ricevuto una grande offerta dall’Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo. PAROLE – «L’Al Nassr ha presentato un’offerta enorme al difensore centrale del Feyenoord David Hancko per cercare di ingaggiare il giocatore. Il Feyenoord chiede € 35 milioni di euro per venderlo». .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, l’obiettivo in difesa sempre più lontano: questo club ha presentato un’offerta monstre. Affare già concluso? Novità

Calciomercato Juve, Giuntoli fa cinque nomi per il Mondiale: tre conferme e due ritorni - Ultimi novanta minuti per blindare un posto nella prossima Champions League. La Juventus si gioca tutto nella trasferta di Venezia, una gara tutt’altro che scontata per la squadra di Igor Tudor, alle ... 🔗Segnala msn.com

Pagina 0 | Calciomercato Juve, Giuntoli fa cinque nomi per il Mondiale: tre conferme e due ritorni - Il dirigente bianconero nel prepartita di Venezia rivela le mosse post campionato: "Stiamo parlando con i club, con uno è già tutto a posto" ... 🔗Scrive tuttosport.com

Juve in Champions, è polemica: “Rigore grida vendetta, un regalo di Nicolussi” - Non sono mancate le polemiche nel match tra Venezia e Juventus: le accuse per il rigore decisivo all'ex bianconero Nicolussi Caviglia ... 🔗Si legge su calciomercato.it

Calciomercato JUVE: il primo OBIETTIVO per la DIFESA è LUI! ??